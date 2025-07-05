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05.07.2025  21:30   

Сицилійські міні-муфулети: смак Італії у кожному укусі

У цих сендвічах кожен шар каже «бонапетіто!».

Як приготувати сицилійські міні-муфулети: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, міні-муфулети - це втілення сицилійських уподобань у форматі зручного сендвіча. Він з'явився  на італійському острові. А потім сендвіч з однойменною назвою придумали й італійські іммігранти в США. Ця страва має сендвіч приставку "міні", бо  у повному варіанті муфулетти, яка може досягати розмірів 22-25 сантиметрів, а шари, крім шинки і салямі, модуть включати мортаделлу, моцареллу і проволоне. Більш розширений за складом й оливковий салат. Можна додати лимонни сік, маслини, каперси, в'ялені томати, перці (пом'якшені на гарячій сквороді) варену ковбасу. Взагалі, все залежить від фантазії того, хто готовить, наявністі продукті та  скільки часу є у кухаря. Але і цей скороченний варіант рецепту маленьких, але неймовірно ситних булочок буде чудовим перекушуванням або легким обідом. Вони ідеальні для пікніка або щоб швидко підкріпитися на ходу, при цьому їх приготування не займе багато часу.
 

Сицилійські міні-муфулети

 

Продукти на 6 порцій:

 
  • Булочка для сніданку: 6 шт.
  • Оливки без кісточки: 50 г
  • Огірки мариновані: 5 шт.
  • Сир твердий: 100 г
  • Шинка: 100 г
  • Салями: 140 г
  • Оливкова олія: 1 ст. л.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Дрібно нарубати 50 г оливок без кісточок та 5 маринованих огірків.
  2. Сегка заправити подрібнені оливки та огірки 1 столовою ложкою оливкової олії.
  3. Розрізати 100 г твердого сиру на половинки (або 12 тонких скибочок).
  4. Розрізати 6 булочок навпіл.
  5. Викласти оливкову суміш на нижні половинки булочок.
  6. Поверх оливкової суміші покласти по одній скибочці сиру на кожну нижню половинку булочки.
  7. Зверху на сир покласти по скибочці шинки і 2 кружки салямі.
  8. Поверх м'ясної начинки покласти ще по одній скибочці сиру.
  9. Накрити кожну нижню начинену половинку булочки верхньою частиною.
  10. Добре притиснути.
 
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Тэги:  рецепт, бургер, олія, сир, пікнік, огірки
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