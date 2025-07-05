Сицилійські міні-муфулети: смак Італії у кожному укусі

Як пише РЕДПОСТ
, міні-муфулети - це втілення сицилійських уподобань у форматі зручного сендвіча. Він з'явився на італійському острові. А потім сендвіч з однойменною назвою придумали й італійські іммігранти в США. Ця страва має сендвіч приставку "міні", бо у повному варіанті муфулетти, яка може досягати розмірів 22-25 сантиметрів, а шари, крім шинки і салямі, модуть включати мортаделлу, моцареллу і проволоне. Більш розширений за складом й оливковий салат. Можна додати лимонни сік, маслини, каперси, в'ялені томати, перці (пом'якшені на гарячій сквороді) варену ковбасу. Взагалі, все залежить від фантазії того, хто готовить, наявністі продукті та скільки часу є у кухаря. Але і цей скороченний варіант рецепту маленьких, але неймовірно ситних булочок буде чудовим перекушуванням або легким обідом. Вони ідеальні для пікніка або щоб швидко підкріпитися на ходу, при цьому їх приготування не займе багато часу.