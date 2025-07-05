05.07.2025 21:15 Віталій Хіневич
У прокуратурі повідомили про ворожі обстріли Харківської області
5 липня близько 11:25 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по селищу Приколотне.
Пошкоджено складські приміщення підприємства та приватні домоволодіння.
Також сьогодні ворог атакував м. Купʼянськ. Вдень внаслідок влучання FPV-дрона було пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Орієнтовно о 13:30 російська армія вчергове обстріляла місто — попередньо, з реактивної системи залпового вогню «Град». Пошкоджено щонайменше пʼять будинків.
Атака по селу Малий Бурлук сталася близько 13:40 — ударний безпілотник влучив у господарську споруду. За попередніми даними, окупанти використали БпЛА типу «Молния».
Близько 19:00 ворог знову атакував селище Приколотне — цього разу FPV-дроном. Внаслідок удару постраждав 66-річний чоловік. Медики надають потерпілому необхідну допомогу.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости