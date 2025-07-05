05.07.2025 21:15 Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили про ворожі обстріли Харківської області

5 липня близько 11:25 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по селищу Приколотне.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено складські приміщення підприємства та приватні домоволодіння.

Також сьогодні ворог атакував м. Купʼянськ. Вдень внаслідок влучання FPV-дрона було пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Орієнтовно о 13:30 російська армія вчергове обстріляла місто — попередньо, з реактивної системи залпового вогню «Град». Пошкоджено щонайменше пʼять будинків.

Атака по селу Малий Бурлук сталася близько 13:40 — ударний безпілотник влучив у господарську споруду. За попередніми даними, окупанти використали БпЛА типу «Молния».

Близько 19:00 ворог знову атакував селище Приколотне — цього разу FPV-дроном. Внаслідок удару постраждав 66-річний чоловік. Медики надають потерпілому необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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