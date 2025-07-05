05.07.2025 19:50

У Харківській області зафіксовано спалах фітофторозу на картоплі та томатах

Грибкове захворювання пошкодило овочеві насадження в двох районах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У Богодухівському та Лозівському районах Харківської області зафіксовано поширення фітофторозу — небезпечного грибкового захворювання, яке уражує картоплю та томати. За інформацією, оприлюдненою 4 липня Головним управлінням Держпродспоживслужби у Харківській області, ураження спостерігається на 1–3% овочевих насаджень.

У зв’язку з частими опадами та зниженням температури повітря вдень і вночі, у регіоні створилися сприятливі умови для активного розвитку фітофторозу. Фахівці рекомендують аграріям Харківщини заздалегідь застосувати фунгіцидні засоби для захисту посівів картоплі та томатів.

Згідно з даними спеціалістів Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві, у господарствах населення в зазначених районах виявлено ураження фітофторозом 1,0–3% рослин. Це захворювання, як уточнюють у Держпродспоживслужбі, проникає в рослини через листя, стебла і плоди, і в окремих випадках здатне повністю знищити врожай.

Симптоми хвороби зазвичай проявляються у вигляді сірих або бурих плям на листі, які з часом поширюються на стебла. Уражена картопля вкривається твердими вдавленими плямами, а її м’якоть буріє під шкіркою. У томатів, своєю чергою, плоди часто не дозрівають, втрачають товарний вигляд і загнивають.

Зазвичай фітофтороз починає проявлятися з періоду цвітіння картоплі, а вже через 10 діб його можна виявити і на посівах томатів, — підкреслили в управлінні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram