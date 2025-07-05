    
Главная Новини Харкова Медицина У Харківській області зафіксовано спалах фітофторозу на картоплі та томатах
05.07.2025  19:50   

У Харківській області зафіксовано спалах фітофторозу на картоплі та томатах

Грибкове захворювання пошкодило овочеві насадження в двох районах Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
У Богодухівському та Лозівському районах Харківської області зафіксовано поширення фітофторозу — небезпечного грибкового захворювання, яке уражує картоплю та томати. За інформацією, оприлюдненою 4 липня Головним управлінням Держпродспоживслужби у Харківській області, ураження спостерігається на 1–3% овочевих насаджень.
 
У зв’язку з частими опадами та зниженням температури повітря вдень і вночі, у регіоні створилися сприятливі умови для активного розвитку фітофторозу. Фахівці рекомендують аграріям Харківщини заздалегідь застосувати фунгіцидні засоби для захисту посівів картоплі та томатів.
 
Згідно з даними спеціалістів Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві, у господарствах населення в зазначених районах виявлено ураження фітофторозом 1,0–3% рослин. Це захворювання, як уточнюють у Держпродспоживслужбі, проникає в рослини через листя, стебла і плоди, і в окремих випадках здатне повністю знищити врожай.
 
Симптоми хвороби зазвичай проявляються у вигляді сірих або бурих плям на листі, які з часом поширюються на стебла. Уражена картопля вкривається твердими вдавленими плямами, а її м’якоть буріє під шкіркою. У томатів, своєю чергою, плоди часто не дозрівають, втрачають товарний вигляд і загнивають.
 
Зазвичай фітофтороз починає проявлятися з періоду цвітіння картоплі, а вже через 10 діб його можна виявити і на посівах томатів, — підкреслили в управлінні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 5 липня.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Надзвичайні події У прокуратурі повідомили про ворожі обстріли Харківської області 05.07 Медицина Спека повертається в Україну: поради від МОЗ 05.07 Надзвичайні події Авіаудари по Куп’янському району спричинили масштабні пожежі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 