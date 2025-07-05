Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 4 липня 2025 року.
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День емоційно насичений, можливі різкі зміни настрою та спонтанні дії. Водночас це слушна нагода для прояву амбіцій у роботі чи стосунках.
У Харкові ранок буде похмурим і дощовим – синоптики прогнозують сильні опади, які завершаться до полудня. Удень та ввечері небо проясниться, опадів більше не очікується.
Міжнародний день кооперативів відзначається щорічно першої суботи липня
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