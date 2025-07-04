04.07.2025 09:45 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 11

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 11

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 12

Берестин - 10

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 3 липня 2025 року.