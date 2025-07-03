03.07.2025 11:56 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 15

Золочів – 12

Богодухів – 14

Коломак – 14

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 10

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 10

Берестин – 11

Лозова – 12

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 2 липня 2025 року.