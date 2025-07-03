03.07.2025 12:00 Рита Парфенова

Харків не згортатиме проєктів: тривають перемовини щодо метро, перезапуск трамваїв і підземні школи

Харків продовжує реалізацію важливих міських проєктів. Серед них – нові станції метро, відновлення трамвайної мережі, будівництво підземних шкіл і модернізація енергетичної інфраструктури.



Фото: ХМР

Попри щоденні обстріли та виклики війни, у Харкові не припиняються роботи над ключовими інфраструктурними проєктами – транспортними, освітніми, енергетичними й у сфері ЖКГ. Про це 3 липня повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Для нас дуже важливо, щоб ми не стояли на місці, а потроху, незважаючи на війну, розвивались і відбудовували зруйноване. Ми не згортали жодного проєкту», – наголосив мер міста.

Він зазначив, що зараз триває фінальний етап перемовин з Європейським інвестиційним банком та ЄБРР щодо будівництва нових станцій харківського метрополітену. Паралельно ведеться робота над перезапуском трамвайних маршрутів у віддалені райони міста.

«Значну увагу приділяємо громадському транспорту, працюємо над перезапуском трамвайних маршрутів, які дуже потрібні тим, хто мешкає у віддалених районах», – зазначив Ігор Терехов.

Серед інших пріоритетів – спорудження підземних шкіл, модернізація каналізаційних колекторів і створення «енергетичного острова» для посилення автономності міста від централізованих систем постачання енергії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затвердили Програму відновлення пошкоджених внаслідок ворожої агресії будівель.