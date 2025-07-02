02.07.2025 15:40 Віталій Хіневич

У Харкові затвердили Програму відновлення пошкоджених внаслідок ворожої агресії будівель

Харківська міська рада сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії затвердила Програму відновлення частково пошкоджених внаслідок збройної агресії рф об’єктів житлового фонду, бюджетних установ, закладів у місті Харкові на 2025-2030 рр.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на 24 червня 2025 року в Харкові налічується майже 9 тис. пошкоджених об’єктів житлового фонду та 722 одиниці бюджетних установ. Метою програми є відновлення цих будівель, передає РЕДПОСТ.

Ухваленим документом передбачається організація проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків ворожих атак, пов’язаних з пошкодженням/знищенням будівель та споруд, надання консультацій щодо оформлення документів для отримання компенсації за програмою «єВідновлення».

Також серед заходів, затверджених у програмі, - організація роботи комісій з розгляду питань щодо надання компенсацій, вварійно-відновлювальні роботи в частково пошкоджених житлових багатоповерхівках, надання фінансової допомоги з бюджету Харківської міської територіальної громади комунальним підприємствам, залученим до ліквідації наслідків ворожих атак.

«Завдяки цьому рішенню в нас є нові можливості щодо відбудови, коли об’єкт зруйнований не повністю, а лише частково. Тепер ми маємо право ремонтувати ті пошкодження, які не є глобальними. Крім того, мешканці таких частин будинків зможуть реєструватися на програму «єВідновлення», а повністю зруйновані об’єкти ми будемо відбудовувати та створювати нове житло», - повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 липня на позачерговій сесії Харківської міської ради ухвалили зміни до бюджету на 2025 рік. Причина – надходження другого траншу кредиту і гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.