02.07.2025 16:05
Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради
Харківська міська рада сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.
Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради
Так, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено
начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Галину Зубенко, передає РЕДПОСТ.
За сумлінне виконання службових обовʼязків під час воєнного стану в Україні, вагомий внесок у забезпечення правосуддя та з нагоди 25-річчя створення Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України грамотами нагороджено низку працівників установи.
Крім того, за активну громадську діяльність, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та з нагоди річниці започаткування Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Почесною грамотою нагороджено волонтерів організації.
Також за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю в Харкові та з нагоди Дня Національної поліції України грамотами відзначено низку поліцейських.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 2 липня на позачерговій сесії Харківської міської ради ухвалили зміни до бюджету
на 2025 рік. Причина – надходження другого траншу кредиту і гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.
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