03.07.2025 12:21 Рита Парфенова

На Харківському напрямку знищено понад 100 дронів і 106 окупантів

У зоні відповідальності ОТУ «Харків» протягом минулої доби ворог 27 разів атакував українські позиції, але зазнав втрат у живій силі й техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 3 липня ситуація в операційній зоні Об'єднаного тактичного угруповання «Харків» лишається складною, проте контрольованою.

За минулу добу російські війська здійснили 27 атак на позиції українських захисників. Основні бойові дії тривали поблизу населених пунктів Глибоке, Зелений, Вовчанськ, Мілове, Амбарне, а також у напрямку Митрофанівки та Малої Шапківки.

Окупанти завдали 8 авіаударів, застосувавши 4 керовані авіабомби (КАБ) та 39 некерованих авіаракет (НАР). Також зафіксовано 552 обстріли позицій Сил оборони, зокрема 107 ударів дронами-камікадзе.

Завдяки ефективній роботі оборонців ворог зазнав значних втрат. Знищено або пошкоджено:

1 танк;

1 артилерійську систему;

4 автомобілі;

86 БпЛА;

11 одиниць спецтехніки.

Крім того, було ліквідовано 212 укриттів для особового складу противника та 2 стартові позиції для запуску БпЛА.

Втрати ворога в живій силі склали 106 осіб, із них 42 – безповоротні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону Сил оборони України у районах понад десяти населених пунктів Харківської області.