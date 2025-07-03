Ігор Терехов пояснив, за рахунок чого Харків скасував місцеві податки

Міський голова Харкова розповів, що звільнення бізнесу від податкового навантаження стало можливим завдяки домовленості з центральною владою про фінансову підтримку міста.
Скасування місцевих податків і зборів у Харкові стало можливим завдяки домовленості про компенсацію з боку держави. Про це заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді», передає РЕДПОСТ.
За його словами, для прифронтового Харкова надзвичайно важливо зберігати економічну активність, тому влада міста вирішила максимально зменшити податковий тиск на підприємців.
«Неможливо порівнювати економіку прифронтових міст і Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Харківський бізнес, попри війну, практично не релокувався. Ми скасували всі податки і збори, щоб люди залишалися і працювали тут. Я вдячний президенту та уряду, які компенсують нам ці податки, – у нас є про це домовленість», – підкреслив Ігор Терехов.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада внесла зміни до бюджету 2025 року: місто отримало транш від ЄБРР, а також збільшило витрати на укриття, освітлення та відновлення житла після обстрілів.
Комментариев: 0
Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
влажность:
давление:
ветер: