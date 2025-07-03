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03.07.2025  12:30   Рита Парфенова

Ігор Терехов пояснив, за рахунок чого Харків скасував місцеві податки

Міський голова Харкова розповів, що звільнення бізнесу від податкового навантаження стало можливим завдяки домовленості з центральною владою про фінансову підтримку міста.


Фото: ХМР

Скасування місцевих податків і зборів у Харкові стало можливим завдяки домовленості про компенсацію з боку держави. Про це заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді», передає РЕДПОСТ.

За його словами, для прифронтового Харкова надзвичайно важливо зберігати економічну активність, тому влада міста вирішила максимально зменшити податковий тиск на підприємців.

«Неможливо порівнювати економіку прифронтових міст і Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Харківський бізнес, попри війну, практично не релокувався. Ми скасували всі податки і збори, щоб люди залишалися і працювали тут. Я вдячний президенту та уряду, які компенсують нам ці податки, – у нас є про це домовленість», – підкреслив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада внесла зміни до бюджету 2025 року: місто отримало транш від ЄБРР, а також збільшило витрати на укриття, освітлення та відновлення житла після обстрілів.

Тэги:  ігор терехов, харків
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