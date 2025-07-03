    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові вилучили 2-річного хлопчика з родини через антисанітарію та нетверезу матір
03.07.2025  11:32   Рита Парфенова

У Харкові вилучили 2-річного хлопчика з родини через антисанітарію та нетверезу матір

У Холодногірському районі Харкова поліцейські виявили малюка, який жив у небезпечних умовах. Мати дитини була в стані алкогольного сп’яніння. Хлопчика передали медикам.

У Харкові поліцейські вилучили дитину з родини через антисанітарні умови та нетверезу матір

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Холодногірському районі Харкова поліцейські вилучили з родини 1,9-річного хлопчика, який проживав у неприйнятних умовах.

До поліції надійшло повідомлення про те, що дитина перебуває в антисанітарії. На місце прибули працівники сектору ювенальної превенції. Вони виявили 25-річну жінку в стані сильного алкогольного сп’яніння – це виявилася матір хлопчика.

Жінка поводилася неадекватно, а умови, в яких перебувала дитина, загрожували її здоров’ю. Було викликано представників Служби у справах дітей. За результатами оцінки рівня небезпеки вирішено негайно вилучити дитину з родини.

Хлопчика передали медикам. Його життю нічого не загрожує. З матір’ю провели профілактичну бесіду.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 11-річного хлопчика, який зник 2 липня в місті Барвінкове.

Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловіку повідомили про підозру за незаконне зберігання набоїв 22.06 Надзвичайні події Поліція притягнула до відповідальності водіїв, які порушували правила дорожнього руху в Харкові 18.06 Надзвичайні події Відомі анаболічні стероїди з Малайзії виготовляли на Харківщині: правоохоронці викрили підпільне виробництво (відео, фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 