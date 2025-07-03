03.07.2025 11:32 Рита Парфенова

У Харкові вилучили 2-річного хлопчика з родини через антисанітарію та нетверезу матір

У Холодногірському районі Харкова поліцейські виявили малюка, який жив у небезпечних умовах. Мати дитини була в стані алкогольного сп’яніння. Хлопчика передали медикам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Холодногірському районі Харкова поліцейські вилучили з родини 1,9-річного хлопчика, який проживав у неприйнятних умовах.

До поліції надійшло повідомлення про те, що дитина перебуває в антисанітарії. На місце прибули працівники сектору ювенальної превенції. Вони виявили 25-річну жінку в стані сильного алкогольного сп’яніння – це виявилася матір хлопчика.

Жінка поводилася неадекватно, а умови, в яких перебувала дитина, загрожували її здоров’ю. Було викликано представників Служби у справах дітей. За результатами оцінки рівня небезпеки вирішено негайно вилучити дитину з родини.

Хлопчика передали медикам. Його життю нічого не загрожує. З матір’ю провели профілактичну бесіду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 11-річного хлопчика, який зник 2 липня в місті Барвінкове.