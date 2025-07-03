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03.07.2025  10:51   Рита Парфенова

У жилмасиві Харкова оновили газопровід без відключення подачі газу

Фахівці провели ремонт на газопроводі, використавши технологію «холодної врізки». Такий метод дозволяє оновлювати систему без припинення постачання газу споживачам.

У Харкові відремонтували газопровід без припинення подачі газу

У Шевченківському районі Харкова провели технічне оновлення газопроводу без відключення газопостачання. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Це стало можливим завдяки методу «холодної врізки», який дозволяє виконати розгалуження мережі без переривання подачі газу мешканцям району.

У філії зазначили, що такий спосіб застосовується за наявності технічної можливості й дозволяє проводити роботи без порушення штатного режиму системи.

З початку року у Харкові вже сім разів виконували підключення газопроводів цим методом.

Модернізація системи газопостачання міста триває – мета фахівців полягає у підвищенні надійності та безперебійному забезпеченні споживачів газом навіть під час ремонтів.

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Тэги:  газ, харків
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