03.07.2025 10:21 Рита Парфенова

На Харківщині поліцейські за пів години розшукали зниклого 11-річного хлопця

Мешканець міста Барвінкове після сварки з бабусею пішов з дому. Поліція швидко встановила його місцезнаходження — дитина була у знайомого.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 11-річного хлопчика, який зник 2 липня в місті Барвінкове.

Заявниця повідомила, що її син перебував у бабусі, однак після сварки з нею залишив дім і не повернувся. Хлопець не виходив на зв’язок.

Працівники поліції швидко зорієнтувались, опитали знайомих дитини та перевірили місця, де він міг перебувати. Вже за пів години хлопця знайшли — він був у знайомого.

Жодних кримінальних правопорушень щодо дитини не зафіксовано.

Співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з хлопцем і його родиною. У поліції нагадують: у разі зникнення дитини не зволікайте, одразу звертайтеся до правоохоронців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклу 14-річну мешканку Дергачівщини розшукали у Миколаєві та повернули батькам.