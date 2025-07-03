На Харківщині поліцейські за пів години розшукали зниклого 11-річного хлопця

Мешканець міста Барвінкове після сварки з бабусею пішов з дому. Поліція швидко встановила його місцезнаходження — дитина була у знайомого.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 11-річного хлопчика, який зник 2 липня в місті Барвінкове.
Заявниця повідомила, що її син перебував у бабусі, однак після сварки з нею залишив дім і не повернувся. Хлопець не виходив на зв’язок.
Працівники поліції швидко зорієнтувались, опитали знайомих дитини та перевірили місця, де він міг перебувати. Вже за пів години хлопця знайшли — він був у знайомого.
Жодних кримінальних правопорушень щодо дитини не зафіксовано.
Співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з хлопцем і його родиною. У поліції нагадують: у разі зникнення дитини не зволікайте, одразу звертайтеся до правоохоронців.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклу 14-річну мешканку Дергачівщини розшукали у Миколаєві та повернули батькам.
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