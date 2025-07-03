Пожежа у Харкові: на вулиці Ташкентській загинув чоловік

У Холодногірському районі Харкова сталася пожежа у квартирі. Вогонь охопив 20 м², у кімнаті знайшли тіло чоловіка. Причини займання встановлюються.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Увечері 28 червня о 17:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі, розташованій у житловому будинку на вулиці Ташкентській у Холодногірському районі Харкова.
На місці події рятувальники встановили, що у кімнаті горіли домашні речі та меблі. Загальна площа займання склала 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1960 року народження.
Пожежу вдалося ліквідувати о 20:15. Наразі встановлюється причина виникнення займання.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 2–3 липня на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, одна з них – після обстрілу.
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