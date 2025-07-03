    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пожежа у Харкові: на вулиці Ташкентській загинув чоловік
03.07.2025  09:46   Рита Парфенова

Пожежа у Харкові: на вулиці Ташкентській загинув чоловік

У Холодногірському районі Харкова сталася пожежа у квартирі. Вогонь охопив 20 м², у кімнаті знайшли тіло чоловіка. Причини займання встановлюються.

вогонь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері 28 червня о 17:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі, розташованій у житловому будинку на вулиці Ташкентській у Холодногірському районі Харкова.

На місці події рятувальники встановили, що у кімнаті горіли домашні речі та меблі. Загальна площа займання склала 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1960 року народження.

Пожежу вдалося ліквідувати о 20:15. Наразі встановлюється причина виникнення займання.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 2–3 липня на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, одна з них – після обстрілу.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.07 Надзвичайні події За добу на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, одна з них – після обстрілу 02.07 Надзвичайні події У селі Руські Тишки під Харковом ворожий обстріл спричинив пожежу в приватному будинку 02.07 Надзвичайні події На Харківщині ліквідовано наслідки обстрілів: 4 пожежі, 3 постраждалих
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 