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03.07.2025  09:39   Рита Парфенова

У Харківському метро тимчасово закриті виходи на трьох переходах

3 липня у зв’язку з ремонтом тимчасово обмежено доступ до виходів на станціях метро «Індустріальній» та «Холодній горі».

метро харків

Третього липня на двох станціях метро обмежено доступ до окремих виходів із підвуличних переходів через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

На станції «Індустріальна» тимчасово зачинено вихід №6 у напрямку заводу «Електроважмаш». Його планують відкрити після 17:00.

На станції «Холодна гора» зачинено одразу два виходи. Вихід №3 (у бік Терміналу) буде недоступний до 12:00, вихід №4 – до 16:30.

Адміністрація метрополітену просить вибачення за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з 1 липня обмежили рух великовантажного транспорту в спеку.

Тэги:  метро, харків
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