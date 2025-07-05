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05.07.2025  09:20   

Рятувальники показали кадри гасіння пожежі в Чугуєві, що виникла після ворожого обстрілу

Окупанти завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв. Постраждали 11 людей, з них 2 дитини.


Рятувальники показали кадри гасіння пожежі в Чугуєві, що виникла після ворожого обстрілу
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста.
 
За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум’я.
 
До ліквідації наслідків залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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