05.07.2025 08:57 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.
У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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12 некерованих авіаційних ракет;
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1 ракета Х-38;
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6 КАБ;
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25 БпЛА типу «Шахед»;
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9 БпЛА типу «Герань-2»;
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2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ, сел. Ківшарівка);
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у Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.
Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.
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