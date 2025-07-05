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05.07.2025  08:57   Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 12 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 ракета Х-38;
  • 6 КАБ;
  • 25 БпЛА типу «Шахед»;
  • 9 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ, сел. Ківшарівка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.
Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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