05.07.2025 08:57 Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп'янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

12 некерованих авіаційних ракет;

1 ракета Х-38;

6 КАБ;

25 БпЛА типу «Шахед»;

9 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ, сел. Ківшарівка);

у Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.

Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв.