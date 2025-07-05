05.07.2025 08:15 Віталій Хіневич

Ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв: виникла пожежа

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вночі внаслідок масованої атаки безпілотників виникло 2 осередки пожеж у місті Чугуїв. Декілька влучання БпЛА були у будівлю поштового відділення, у землю поруч та у недіючу будівлю. Пожежу площею 40 м кв. оперативно ліквідовано. Постраждало 11 осіб, з них 2 дитини. Наразі триває ліквідація іншої пожежі.

Близько 17:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення дитини на водоймі у Немишлянському районі міста Харкова. На Петренківському водосховищі дівчинка 2013 року народження під час купання відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою. Відпочивальники, які намагались допомогти, не змогли її знайти.

До місця було направлено водолазну групу Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Після проведення пошукових робіт тіло дівчинки було виявлено та піднято на поверхню.

Ліквідовано 9 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 5 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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