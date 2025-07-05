05.07.2025 18:20 Віталій Хіневич

Спека повертається в Україну: поради від МОЗ

Тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

З огляду на прогнозоване підвищення температури повітря в Україні, Міністерство охорони здоров’я закликає громадян бути особливо уважними до стану свого здоров’я та дотримуватися основних правил поведінки в умовах спеки. Зокрема, особливу увагу варто приділяти захисту найуразливіших категорій населення: дітей, людей літнього віку та осіб із хронічними захворюваннями.

Як підкреслюють у МОЗ, тривале перебування під прямим сонячним промінням або у надмірно теплому приміщенні може призвести до теплового удару — небезпечного стану, що потребує негайного реагування.

Що таке тепловий удар

За визначенням фахівців, тепловий удар — це гострий стан організму, який виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення природного теплового балансу. Як правило, такий стан супроводжується різким погіршенням самопочуття та потребує екстреної медичної допомоги.

Симптоми, що можуть свідчити про тепловий удар:

З-поміж основних ознак, які можуть вказувати на розвиток теплового удару, МОЗ називає:

сплутаність свідомості, дезорієнтацію в просторі;

нудоту або блювання;

сильний головний біль;

утруднене дихання, пришвидшене серцебиття;

почервоніння шкіри, її сухість і надмірна температура на дотик;

короткочасну втрату свідомості;

підвищення температури тіла;

загальну слабкість і втому.

Дії у разі підозри на тепловий удар

У разі виявлення вказаних симптомів у себе чи оточуючих, фахівці МОЗ наполегливо рекомендують негайно звернутися за медичною допомогою, зателефонувавши за номером 103. До прибуття медиків важливо вжити таких заходів:

Перенести постраждалого у затінене або прохолодне місце.

Розпочати охолодження тіла — прикладати вологі прохолодні рушники або пакети з льодом до шиї, пахвових западин чи паху.

Якщо людина при свідомості — давати їй пити воду невеликими ковтками.

У разі блювання — покласти постраждалого на бік.

Пильно слідкувати за свідомістю, пульсом і диханням постраждалої особи.

У зв’язку з цим МОЗ України закликає громадян бути відповідальними, уникати перегрівання, носити головні убори, пити достатньо води та уникати активності під час пікових годин спеки.

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