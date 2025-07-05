05.07.2025 14:30 Віталій Хіневич

Синоптики прогнозують спекотні дні в Харкові — температура сягне +36°C

Починаючи з 7 липня, синоптики очікують різке потепління.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Відповідно до даних, оприлюднених Українським гідрометеорологічним центром, у період з 7 по 10 липня в Харкові прогнозується суттєве підвищення температурного режиму. Зокрема, за наявною інформацією, денна температура сягатиме позначки +36°C, що, безумовно, свідчить про настання чергової хвилі спеки.

Згідно з прогнозом, уже з 7 липня очікується підвищення температури до +31°C. Надалі, починаючи з 8 липня і включно до 10 липня, передбачається, що денні температури коливатимуться в межах +32…+36°C. Варто зауважити, що навіть у нічні години температура залишатиметься високою — на рівні до +22°C.

Водночас, до настання спекотного періоду, протягом 5–6 липня, спостерігатиметься відносно помірна погода:

5 липня, як зазначається у зведенні, можливі опади у вигляді дощу, при цьому температура вдень становитиме до +26°C, вночі — до +18°C;

6 липня очікується суха погода, з денною температурою до +25°C та нічною — до +14°C.

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