    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині після атаки дронів ліквідовано боєприпаси із затриманою детонацією
05.07.2025  15:30   Віталій Хіневич

На Харківщині після атаки дронів ліквідовано боєприпаси із затриманою детонацією

Під час розвідки виявлено другу бойову частину, яку знищено контрольованим підривом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
 
У ніч на 4 липня під час чергової повітряної атаки по території Харківської області з боку російської федерації один із ворожих безпілотників скинув на визначену ціль осколкові бойові елементи, які, як згодом з’ясувалося, вибухали з певною затримкою.
 
Як повідомили того ж дня у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, ускладнення проведення робіт із знешкодження бойових елементів полягало, зокрема, в тому, що вони не спрацьовували одразу після скидання. Замість цього, згідно з отриманими даними, осколкові елементи починали детонувати по черзі, орієнтовно через 2–6 годин, у той час як останній із них вибухнув приблизно через 20 годин після атаки.
 
З огляду на це, саперні підрозділи діяли з особливою обережністю. Для виявлення всіх небезпечних залишків боєприпасів під час проведення робіт було залучено безпілотний літальний апарат, що дозволило здійснити дистанційну розвідку місцевості.
 
 
У процесі обстеження, фахівці виявили ще одну, раніше не зафіксовану, бойову частину дрона, яка не зазнала детонації. Даний елемент було успішно знищено методом контрольованого підриву.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Надзвичайні події За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 710 ворожих мін та вибухівок 27.06 Надзвичайні події За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2100 вибухонебезпечних предметів 27.06 Надзвичайні події На Харківщині триває розмінування: можливі звуки вибухів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 