05.07.2025 15:30 Віталій Хіневич

На Харківщині після атаки дронів ліквідовано боєприпаси із затриманою детонацією

Під час розвідки виявлено другу бойову частину, яку знищено контрольованим підривом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

У ніч на 4 липня під час чергової повітряної атаки по території Харківської області з боку російської федерації один із ворожих безпілотників скинув на визначену ціль осколкові бойові елементи, які, як згодом з’ясувалося, вибухали з певною затримкою.

Як повідомили того ж дня у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, ускладнення проведення робіт із знешкодження бойових елементів полягало, зокрема, в тому, що вони не спрацьовували одразу після скидання. Замість цього, згідно з отриманими даними, осколкові елементи починали детонувати по черзі, орієнтовно через 2–6 годин, у той час як останній із них вибухнув приблизно через 20 годин після атаки.

З огляду на це, саперні підрозділи діяли з особливою обережністю. Для виявлення всіх небезпечних залишків боєприпасів під час проведення робіт було залучено безпілотний літальний апарат, що дозволило здійснити дистанційну розвідку місцевості.

У процесі обстеження, фахівці виявили ще одну, раніше не зафіксовану, бойову частину дрона, яка не зазнала детонації. Даний елемент було успішно знищено методом контрольованого підриву.

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