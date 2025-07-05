Були знеструмлені близько 2000 споживачів: у Чугуєві повертають світло абонентам після ворожого обстрілу

Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж та Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання у Чугуєві, який зазнав масованої атаки шахедів сьогодні вночі.
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День емоційно насичений, можливі різкі зміни настрою та спонтанні дії. Водночас це слушна нагода для прояву амбіцій у роботі чи стосунках.
У Харкові ранок буде похмурим і дощовим – синоптики прогнозують сильні опади, які завершаться до полудня. Удень та ввечері небо проясниться, опадів більше не очікується.
Міжнародний день кооперативів відзначається щорічно першої суботи липня
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