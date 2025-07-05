05.07.2025 16:25 Віталій Хіневич

Були знеструмлені близько 2000 споживачів: у Чугуєві повертають світло абонентам після ворожого обстрілу

Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж та Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання у Чугуєві, який зазнав масованої атаки шахедів сьогодні вночі.

Як розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, через ворожий обстріл міста були знеструмлені близько 2000 споживачів, передає РЕДПОСТ

"Дві бригади наших фахівців одразу ж після дозволу відповідних служб приступили до відновлювальних робіт. Найбільше постраждала повітряна лінія 0,4 кВ. Температура горіння була настільки високою, що проводи дев'яти прогонів були знищені вщент, від них нічого не залишилося. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити мережу і дати світло всім знеструмленим споживачам", – зазначив Андрій Семенов.

За його словами, без електропостачання наразі залишаються 64 домоволодіння у приватному секторі. Заживити їх енергетики планують протягом найближчого часу.

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