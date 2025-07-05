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05.07.2025  13:40   Віталій Хіневич

Рятувальники приборкали вогонь після масованого удару БпЛА по Чугуєву

Внаслідок ворожого удару БпЛА сталося 2 пожежі. В результаті обстрілів постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вночі 5 липня російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв. Внаслідок цих атак сталося дві пожежі.
 
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 13:00 5 липня всі осередки займання було ліквідовано. На місцях подій працювали 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки, медичний персонал та пожежний потяг.
 
В результаті обстрілів постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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