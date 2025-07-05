05.07.2025 13:40 Віталій Хіневич

Рятувальники приборкали вогонь після масованого удару БпЛА по Чугуєву

Внаслідок ворожого удару БпЛА сталося 2 пожежі. В результаті обстрілів постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вночі 5 липня російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв. Внаслідок цих атак сталося дві пожежі.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 13:00 5 липня всі осередки займання було ліквідовано. На місцях подій працювали 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки, медичний персонал та пожежний потяг.

В результаті обстрілів постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей.

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