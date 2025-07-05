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05.07.2025  13:05   Віталій Хіневич

У Харкові поліцейські затримали чоловіка за побиття співмешканки

Потерпіла мала видимі тілесні ушкодження та потребувала медичної допомоги.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Салтівського району жінка вибігла з будинку та просила про допомогу. У потерпілої було закривавлене обличчя та численні синці.
 
На місце події негайно виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству. У ході з’ясування обставин було встановлено, що 29-річна потерпіла стала жертвою побиття з боку свого 35-річного співмешканця під час побутового конфлікту. За попередніми даними, жінка мала видимі тілесні ушкодження та потребувала медичної допомоги, у зв’язку з чим її госпіталізували до медичного закладу.
 
Після вчинення протиправних дій чоловік зник з місця події. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції встановили його місцезнаходження та затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Згідно з санкцією статті, порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція встановила особу хулігана, який влаштував провокацію біля адмінбудівлі в Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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