05.07.2025 12:00

Ексмешканець Харківщини знімався у пропагандистських роликах для росзмі

Співробітники Служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності ще одного пропагандиста «руського міра» з Харківщини, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився місцевий таксист з Куп'янського району, який під час окупації втік до росії та здійснює там антиукраїнську пропагандистську діяльність.

Перебуваючи у 2024 році на території російського Краснодара, цей чоловік добровільно набув громадянства держави-агресора та взяв участь у голосуванні за російського диктатора путіна під час так званих виборів президента російської федерації.

Під час голосування він «роздавав» інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких виправдовував російське вторгнення в Україну.

Зловмисник на камеру вихваляв політичне керівництво рф, глорифікував російських загарбників та повторював вигадки російської пропаганди про «нацистів».

Також у своїй промові він намагався видати агресора за жертву, звинувачуючи Україну у тому, що це нібито вона готувалася напасти на росію.

Це відео росзмі подавали нібито як позицію пересічних українців і використовували для масового «розгону» в інформпросторі.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації).

За такий злочин йому загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі ворожий пропагандист переховуються від українського правосуддя на території держави-агресора. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.

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