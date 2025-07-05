    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ексмешканець Харківщини знімався у пропагандистських роликах для росзмі
05.07.2025  12:00   

Ексмешканець Харківщини знімався у пропагандистських роликах для росзмі

Співробітники Служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності ще одного пропагандиста «руського міра» з Харківщини, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився місцевий таксист з Куп'янського району, який під час окупації втік до росії та здійснює там антиукраїнську пропагандистську діяльність.
 
Перебуваючи у 2024 році на території російського Краснодара, цей чоловік добровільно набув громадянства держави-агресора та взяв участь у голосуванні за російського диктатора путіна під час так званих виборів президента російської федерації.
 
Під час голосування він «роздавав» інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких виправдовував російське вторгнення в Україну.
 
Зловмисник на камеру вихваляв політичне керівництво рф, глорифікував російських загарбників та повторював вигадки російської пропаганди про «нацистів».
 
Також у своїй промові він намагався видати агресора за жертву, звинувачуючи Україну у тому, що це нібито вона готувалася напасти на росію.
 
Це відео росзмі подавали нібито як позицію пересічних українців і використовували для масового «розгону» в інформпросторі.
 
На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації).
 
За такий злочин йому загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі ворожий пропагандист переховуються від українського правосуддя на території держави-агресора. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що колишню правоохоронку судитимуть за співпрацю з окупантами на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Надзвичайні події У Харкові поліцейські затримали чоловіка за побиття співмешканки 04.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловік обікрав квартиру 04.07 Надзвичайні події У Харкові повідомили про підозру шанувальнику «руського миру»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 