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06.12.2022  21:46   Дмитро Колонєй

Смачні сирні кульки

Пропонуємо рецепт смачної та простої у приготуванні закуски.


Смачні сирні кульки
Як пише РЕДПОСТ, ця закуска чудово виглядає на будь-якому святковому столі. 

Сирні кульки в горіхово-беконному паніруванні

Продукти:

  • 6 скибочок бекону
  • 150 гр козячого сиру
  • 150 гр вершкового сиру
  • 1 столова ложка меду
  • ⅓ склянки сушених журавлин або брусниці
  • ½ склянки дрібно нарізаної зелені (петрушки та зеленої цибулі)
  • ½ склянки горіхів пекан
  • Пластівці перцю чилі за бажанням
 

Рецепт покроково:

 
  1. У сухій сковороді на середньому вогні обсмажте скибочки бекону до золотисто-хрусткої скоринки.
  2. Викладіть їх на блюдо з паперовими рушниками та остудіть до кімнатної температури.
  3. У кухонному комбайні змішайте козячий сир, вершковий сир, мед, пластівці чилі (якщо використовуєте), дрібку солі та дрібку перцю.
  4. Подрібніть протягом 30 секунд, потім ретельно зіскребіть суміш у миску і поставте в морозильну камеру на 10-20 хвилин, щоб сирна суміш добре замерзла і її можна було легко скачати в кульки.
  5. Очищений і помитий після сирної суміші кухонний комбайн завантажте журавлиною і подрібніть її протягом кількох секунд, щоб вийшли журавлинні крихти.
  6. Потім додайте зелень і подрібніть ще раз, а в кінці додайте горіхи та обсмажений бекон кімнатної температури.
  7. Подрібнюйте суміш поступово, на кілька підходів, щоб вона не перетворилася на горіхово-беконну пасту. Нам потрібне панування з крихт.
  8. Змерзлу сирну суміш дістаньте з морозильної камери і мокрими руками скачайте 12 однакових кульок (близько 1 столової ложки кожен).
  9. Сирні кульки ретельно вмочіть у горіхово-беконну паніровку, злегка притиснувши її пальцями і викладіть на блюдо, застромивши в кожну кульку шпажку.
  10. Готові кульки в паніровці краще потримати у холодильнику перед подачею на стіл. 
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Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти та розкривали секртеті приготування домашніх пончиків та пишних оладок.
 
Тэги:  рецепт, сырные шарики, закуски
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