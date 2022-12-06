06.12.2022 21:46 Дмитро Колонєй
Смачні сирні кульки
Пропонуємо рецепт смачної та простої у приготуванні закуски.
Смачні сирні кульки
Як пише РЕДПОСТ
, ця закуска чудово виглядає на будь-якому святковому столі.
Сирні кульки в горіхово-беконному паніруванні
Продукти:
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6 скибочок бекону
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150 гр козячого сиру
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150 гр вершкового сиру
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1 столова ложка меду
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⅓ склянки сушених журавлин або брусниці
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½ склянки дрібно нарізаної зелені (петрушки та зеленої цибулі)
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½ склянки горіхів пекан
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Пластівці перцю чилі за бажанням
Рецепт покроково:
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У сухій сковороді на середньому вогні обсмажте скибочки бекону до золотисто-хрусткої скоринки.
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Викладіть їх на блюдо з паперовими рушниками та остудіть до кімнатної температури.
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У кухонному комбайні змішайте козячий сир, вершковий сир, мед, пластівці чилі (якщо використовуєте), дрібку солі та дрібку перцю.
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Подрібніть протягом 30 секунд, потім ретельно зіскребіть суміш у миску і поставте в морозильну камеру на 10-20 хвилин, щоб сирна суміш добре замерзла і її можна було легко скачати в кульки.
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Очищений і помитий після сирної суміші кухонний комбайн завантажте журавлиною і подрібніть її протягом кількох секунд, щоб вийшли журавлинні крихти.
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Потім додайте зелень і подрібніть ще раз, а в кінці додайте горіхи та обсмажений бекон кімнатної температури.
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Подрібнюйте суміш поступово, на кілька підходів, щоб вона не перетворилася на горіхово-беконну пасту. Нам потрібне панування з крихт.
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Змерзлу сирну суміш дістаньте з морозильної камери і мокрими руками скачайте 12 однакових кульок (близько 1 столової ложки кожен).
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Сирні кульки ретельно вмочіть у горіхово-беконну паніровку, злегка притиснувши її пальцями і викладіть на блюдо, застромивши в кожну кульку шпажку.
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Готові кульки в паніровці краще потримати у холодильнику перед подачею на стіл.
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