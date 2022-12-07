Прогноз погоди у Харкові на 7 грудня

Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -8°...-6°C (відчувається як -10°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 36%. Температура повітря -3°...-4°C (відчувається як -8°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Якщо цього дня тепло, туманно і сльота, отже, морозів не буде ще десять днів.
Ясна погода вказує на морозну зиму.
Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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