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24.11.2022  21:36   Дмитро Колонєй

Смачний рецепт домашніх пончиків

Пропонуємо господаркам приготувати ніжні домашні пончики.


Смачний рецепт домашніх пончиків
Як пише РЕДПОСТ, смачні пончики можна не тільки купити в кав'ярні, але й приготувати самостійно, не витративши багато часу.

Домашні пончики

Продукти (для приготування 4 порцій пончиків):

 

  • 150 мл молока;
  • 250 грам пшеничного борошна;
  • 1 куряче яйце;
  • 25 грам вершкового теплого масла;
  • 4 грами дріжджів;
  • 50 г цукрового піску;
  • 2 грами кухонної солі;
  • 350 грам рослинної олії.

Рецепт покроково:

 

Тісто

 

  1. Просіяти пшеничне борошно в глибоку миску
  2. Додати до неї дріжджі.
  3. Нагріти молоко
  4. Додати молоко в борошно разом із сіллю, цукром, вершковим маслом та яєчним жовтком. Замішати тісто міксером, оскільки руками його можна зробити дуже твердим.
  5. Замішане тісто перекласти в глибокий чистий посуд і ретельно накрити харчовою плівкою.
  6. Залишити в теплому місці на годину-півтори.

Жарка пончиків

 

  1. Після того, як тісто підійде, його необхідно перекласти на чистий стіл і поділити на 8 рівних частин.
  2. Залишити шматки тіста хвилин на 15, щоб вони наситилися киснем і перестали липнути до рук.
  3. Далі в кожній кульці робити отвір, щоб вийшли форми пончиків на кожній.
  4. Взяти глибоку сковороду та розігріти в ній олію.
  5. Викласти пончики в олію і зробити середній вогонь, щоб олія кипіла мінімально.
  6. Пончики потрібно перевертати, коли одна сторона стане коричневого рум'яного кольору і повторити з іншою стороною.
 
Тэги:  рецепт, пончики, жарка
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