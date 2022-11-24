24.11.2022 21:36 Дмитро Колонєй
Смачний рецепт домашніх пончиків
Пропонуємо господаркам приготувати ніжні домашні пончики.
Смачний рецепт домашніх пончиків
Як пише РЕДПОСТ
, смачні пончики можна не тільки купити в кав'ярні, але й приготувати самостійно, не витративши багато часу.
Домашні пончики
Продукти (для приготування 4 порцій пончиків):
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150 мл молока;
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250 грам пшеничного борошна;
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1 куряче яйце;
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25 грам вершкового теплого масла;
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4 грами дріжджів;
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50 г цукрового піску;
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2 грами кухонної солі;
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350 грам рослинної олії.
Рецепт покроково:
Тісто
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Просіяти пшеничне борошно в глибоку миску
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Додати до неї дріжджі.
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Нагріти молоко
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Додати молоко в борошно разом із сіллю, цукром, вершковим маслом та яєчним жовтком. Замішати тісто міксером, оскільки руками його можна зробити дуже твердим.
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Замішане тісто перекласти в глибокий чистий посуд і ретельно накрити харчовою плівкою.
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Залишити в теплому місці на годину-півтори.
Жарка пончиків
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Після того, як тісто підійде, його необхідно перекласти на чистий стіл і поділити на 8 рівних частин.
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Залишити шматки тіста хвилин на 15, щоб вони наситилися киснем і перестали липнути до рук.
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Далі в кожній кульці робити отвір, щоб вийшли форми пончиків на кожній.
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Взяти глибоку сковороду та розігріти в ній олію.
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Викласти пончики в олію і зробити середній вогонь, щоб олія кипіла мінімально.
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Пончики потрібно перевертати, коли одна сторона стане коричневого рум'яного кольору і повторити з іншою стороною.
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