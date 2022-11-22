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22.11.2022  22:01   Дмитро Колонєй

Швидкий домашній рецепт печива Орео

Натуральний варіант смачного печива.


Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ, магазинний варіант печива може викликати сумніви господарок, які прагнуть, щоб до раціону дітей не потрапляли консерванти, тому варто знати швидкий домашній рецепт солодощів.

Домашній рецепт печива Орео

Продукти:

 

Тісто:

 

  • 1 невелика чашка вершкового масла;
  • 150 г цукрового піску;
  • 1 куряче яйце середнього розміру;
  • 1 чайна ложка ванілі;
  • 200 г шоколадної стружки;
  • 200 грам пшеничного борошна;
  • 100 грам какао-порошку;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 0,5 чайної ложки розпушувача.

Начинка:

 

  • 0,5 чашки вершкового масла;
  • 300 г цукрової пудри;
  • 1 чайна ложка ванільного цукру;
  • 1 столова ложка молока;
  • сіль.

Рецепт покроково:

 

  1. Збити масло з яйцем до однорідної кремової маси.
  2. Цю масу необхідно додати шоколад та ваніль, і знову все ретельно перемішати.
  3. Втрутити в масу борошно, какао, сіль і розпушувач.
  4. З отриманої маси необхідно вимісити еластичне та однорідне тісто.
  5. Отриману суміш помістити в харчову плівку і скачати з неї ковбаску, діаметр якої необхідний для печива
  6. Прибрати в холодильник на 40 хвилин годину.
  7. Дістати тісто та нарізати його на круглі частини для печива.
  8. Розкласти на лист пергамент
  9. Розкласти печиво на пергамент так, щоб шматки не торкалися один одного.
  10. Відправити тісто в духовку на 25 хвилин|мінути|, при температурі 165 градусів.
  11. Поки остигає печиво - зайнятися начинкою.
  12. Розм'якшене масло|мастило| розтерти з|із| цукровою пудрою,
  13. Додати ванільний екстракт та молоко.
  14. Обмазувати начинкою одне печиво і накривати іншим.
  15. Щоб крем добре схопився, після приготування краще відправити печиво в холодильник на годину.

 

Тэги:  рецепт, печенье
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