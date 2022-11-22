22.11.2022 22:01 Дмитро Колонєй
Швидкий домашній рецепт печива Орео
Натуральний варіант смачного печива.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, магазинний варіант печива може викликати сумніви господарок, які прагнуть, щоб до раціону дітей не потрапляли консерванти, тому варто знати швидкий домашній рецепт солодощів.
Домашній рецепт печива Орео
Продукти:
Тісто:
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1 невелика чашка вершкового масла;
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150 г цукрового піску;
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1 куряче яйце середнього розміру;
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1 чайна ложка ванілі;
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200 г шоколадної стружки;
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200 грам пшеничного борошна;
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100 грам какао-порошку;
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1 чайна ложка солі;
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0,5 чайної ложки розпушувача.
Начинка:
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0,5 чашки вершкового масла;
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300 г цукрової пудри;
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1 чайна ложка ванільного цукру;
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1 столова ложка молока;
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сіль.
Рецепт покроково:
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Збити масло з яйцем до однорідної кремової маси.
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Цю масу необхідно додати шоколад та ваніль, і знову все ретельно перемішати.
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Втрутити в масу борошно, какао, сіль і розпушувач.
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З отриманої маси необхідно вимісити еластичне та однорідне тісто.
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Отриману суміш помістити в харчову плівку і скачати з неї ковбаску, діаметр якої необхідний для печива
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Прибрати в холодильник на 40 хвилин годину.
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Дістати тісто та нарізати його на круглі частини для печива.
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Розкласти на лист пергамент
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Розкласти печиво на пергамент так, щоб шматки не торкалися один одного.
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Відправити тісто в духовку на 25 хвилин|мінути|, при температурі 165 градусів.
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Поки остигає печиво - зайнятися начинкою.
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Розм'якшене масло|мастило| розтерти з|із| цукровою пудрою,
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Додати ванільний екстракт та молоко.
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Обмазувати начинкою одне печиво і накривати іншим.
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Щоб крем добре схопився, після приготування краще відправити печиво в холодильник на годину.
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