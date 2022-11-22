В Харкові пройшов благодійний концерт MORJ та Raga Яга (фото)

22 листопада у Харкові відбувся благодійний концерт за участі лідерів гурту MORJ – Serhii Bilozerov та Roman Holoborda разом з бітбоксером Тімоном, а також дуету «Raga Яга».
Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
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