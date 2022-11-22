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22.11.2022  23:15   Василь Голосний

В Харкові пройшов благодійний концерт MORJ та Raga Яга (фото)

22 листопада у Харкові відбувся благодійний концерт за участі лідерів гурту MORJ – Serhii Bilozerov та Roman Holoborda разом з бітбоксером Тімоном, а також дуету «Raga Яга».

Харьков, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Під час концерту відбувся ТЕПЛИЙ ЗБІР 2.0 - на генератор, спеціальні зимові спальні мішки, комплекти термобілизни, бафи та балаклави для ЗСУ.
 

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Тэги:  харьков, концерт, morj, raga яга
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