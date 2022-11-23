23.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +0°...+2°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...0°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Погода у цей час дуже мінлива. Іній на деревах передвіщаэ мороз, а туман — тепло.

Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою.