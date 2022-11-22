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22.11.2022  21:03   Дмитро Колонєй

Змінилися правила оплати посилок "Нової пошти"

Про це поінформували у пресслужбі компанії.

Змінилися правила оплати посилок "Нової пошти"
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Нову пошту", поштовий оператор тепер дозволив оплачувати "чужі" посилки, для чого потрібно виконати кілька дій:
 
  1. Оновити програму
  2. Відкрити вкладку "Мої посилки". Далі:
  3. Натиснути "+" у правому нижньому кутку;
  4. Натиснути "Відстежити"
  5. Знайти ЕН за номером;
  6. Відкрити вкладку "Інформація про посилку"
  7. Натиснути кнопку "Повна інформація про посилку";
  8. Ввести номер телефону одержувача, на який оформлено посилку.
  9. Після цього у вибраної людини з'явиться опція оплати відправлення.
 
Раніше "Нова пошта" дозволила передавати право на отримання посилки іншій людині. Для цього компанія запустила новий безкоштовний сервіс "Інший отримувач" у мобільному додатку. Щоб скористатися послугою, потрібно:
 
  1. Відкрити розділ "Управління посилкою"
  2. Обрати сервіс "Інший одержувач";
  3. Вказати номер телефону особи, якій передається право отримати посилку,
  4. На натиснути кнопку "Доручити";
Довірена людина одразу отримає відповідне повідомлення на телефон;
Довірена людина зможе забрати посилку та сплатити за неї у разі потреби.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  новая почта, оплата посылок, украина
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