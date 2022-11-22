22.11.2022 21:03 Дмитро Колонєй

Змінилися правила оплати посилок "Нової пошти"

Про це поінформували у пресслужбі компанії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на "Нову пошту", поштовий оператор тепер дозволив оплачувати "чужі" посилки, для чого потрібно виконати кілька дій:

Оновити програму Відкрити вкладку "Мої посилки". Далі: Натиснути "+" у правому нижньому кутку; Натиснути "Відстежити" Знайти ЕН за номером; Відкрити вкладку "Інформація про посилку" Натиснути кнопку "Повна інформація про посилку"; Ввести номер телефону одержувача, на який оформлено посилку. Після цього у вибраної людини з'явиться опція оплати відправлення.

Раніше "Нова пошта" дозволила передавати право на отримання посилки іншій людині. Для цього компанія запустила новий безкоштовний сервіс "Інший отримувач" у мобільному додатку. Щоб скористатися послугою, потрібно:

Відкрити розділ "Управління посилкою" Обрати сервіс "Інший одержувач"; Вказати номер телефону особи, якій передається право отримати посилку, На натиснути кнопку "Доручити";

Довірена людина одразу отримає відповідне повідомлення на телефон;

Довірена людина зможе забрати посилку та сплатити за неї у разі потреби.