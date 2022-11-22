22.11.2022 21:03 Дмитро Колонєй
Змінилися правила оплати посилок "Нової пошти"
Про це поінформували у пресслужбі компанії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на "Нову пошту", поштовий оператор тепер дозволив оплачувати "чужі" посилки, для чого потрібно виконати кілька дій:
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Оновити програму
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Відкрити вкладку "Мої посилки". Далі:
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Натиснути "+" у правому нижньому кутку;
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Натиснути "Відстежити"
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Знайти ЕН за номером;
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Відкрити вкладку "Інформація про посилку"
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Натиснути кнопку "Повна інформація про посилку";
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Ввести номер телефону одержувача, на який оформлено посилку.
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Після цього у вибраної людини з'явиться опція оплати відправлення.
Раніше "Нова пошта" дозволила передавати право на отримання посилки іншій людині. Для цього компанія запустила новий безкоштовний сервіс "Інший отримувач" у мобільному додатку. Щоб скористатися послугою, потрібно:
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Відкрити розділ "Управління посилкою"
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Обрати сервіс "Інший одержувач";
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Вказати номер телефону особи, якій передається право отримати посилку,
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На натиснути кнопку "Доручити";
Довірена людина одразу отримає відповідне повідомлення на телефон;
Довірена людина зможе забрати посилку та сплатити за неї у разі потреби.
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