22.11.2022 20:33 Дмитро Колонєй

В Харькове реализуют пилотный для Украины проект - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував на засіданні робочих груп «UN4Kharkiv» та «UN4Mykolaiv».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Мськраду, Харків, спільно з міжнародними організаціями продовжує працювати над плануванням післявоєнного відновлення та розвитку міста.

Харківський міський голова Ігор Терехов, зазначив на засіданні робочих груп «UN4Kharkiv» та «UN4Mykolaiv»:

«Недавно я встречался с руководителем ЕИБ по Украине, и он очень высоко оценил то, что делает Европейская экономическая комиссия ООН с Фондом Нормана Фостера, муниципалитетом и группой архитекторов. Мы создаем экономическую модель города. Без экономического развития не будет красивой архитектуры. Нам предстоит многое сделать, поэтому с начала полномасштабной войны мы взялись за Генеральный план города»

За його словами, до нового нового генплану внесуть збереження культурної спадщини, будівництво житла, створення зелених зон, розвиток промисловості та наукового потенціалу. Для того, щоб місто було максимально комфортним, при плануванні врахують дані соціального опитування, у якому взяли участь 17 тис. харків'ян, які висловили думку про те, якими вони бачать Харків та Україну в майбутньому.

«Разработали несколько этапов, которые будут воплощены в жизнь при поддержке комиссии ООН, банков. Нам нужны донаты. Совместная работа даст свои плоды, и после нашей победы мы вместе с мировой общественностью возродим наш город, отстроим его, и он будет еще красивее и комфортнее. Благодарен всем участникам за титанический труд, команде Нормана Фостера, ведущим экономиста», - виступив на засіданні мер Харкова.

Зазначимо, що у робочій зустрічі взяли участь представники Європейської економічної комісії ООН, Фонду Нормана Фостера, Міжнародної організації з міграції ООН, Управління ООН з координації гуманітарних питань, ПРООН Україна, UNDRR ROECA (Регіональний офіс Європи та Центральної Азії), Женевського центру міст та інших міжнародних організацій.