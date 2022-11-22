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22.11.2022  20:06   Дмитро Колонєй

Ремонт контактної мережі змінить маршрути двох харківських тролейбусів

Про це поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департаменті інфраструктури Харкова, тимчасово буде змінений маршрут тролейбусів №3 та 7. Рух електротрансопрту буде заборонено низкою вулиць з 11:00 до 13:00 23 листопада 2022 року що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.

Тролейбуси курсуватимуть так: 

  • Тролейбус №3: розворотне коло «вул. Університетська» - пров. Соляниківський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - вул. Кузнечна - розворотне коло «вул. Університетська»; 
  • Тролебус №7: ст. м. «Армійська» - пр. Героїв Харкова - б-р Богдана Хмельницького - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - б-р Богдана Хмельницького - вул. Танкопія - вул. Ощепкова - ст. м. «Армійська».
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков
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