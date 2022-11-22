22.11.2022 20:06 Дмитро Колонєй
Ремонт контактної мережі змінить маршрути двох харківських тролейбусів
Про це поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департаменті інфраструктури Харкова, тимчасово буде змінений маршрут тролейбусів №3 та 7. Рух електротрансопрту буде заборонено низкою вулиць з 11:00 до 13:00 23 листопада 2022 року що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.
Тролейбуси курсуватимуть так:
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Тролейбус №3: розворотне коло «вул. Університетська» - пров. Соляниківський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - вул. Кузнечна - розворотне коло «вул. Університетська»;
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Тролебус №7: ст. м. «Армійська» - пр. Героїв Харкова - б-р Богдана Хмельницького - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - б-р Богдана Хмельницького - вул. Танкопія - вул. Ощепкова - ст. м. «Армійська».
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