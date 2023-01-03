    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Харківський тролейбус змінить маршрут з восьмої вечора у вівторок
03.01.2023  18:58   Дмитро Колонєй

Харківський тролейбус змінить маршрут з восьмої вечора у вівторок

Про зміну маршруту тролейбусу на дві години сьогодні, 3 січня, поінформували у харківському Департаменті інфраструктури


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департаменті інфраструктури, рух тролейбусів буде заборонено з 20:00 до 22:00 3 січня 2023 року  на пр. Гагаріна:
  • від вул. Одеської до вул. Південнопроектної, вул. Південнопроектній, вул. Деповській, вул. Валдайській,
  • від пр. Гагаріна до розворотного кола «Залізнична станція «Основа», 
що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
 

Тролейбус №6 курсуватиме так:

  • розворотне коло «вул. Університетська» - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч».
 
Зазначимо, що заборона руху не стосується тролейбусів з великим запасом автономного ходу.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.12 Дороги та транспорт У Харкові тролейбус повернувся на довоєнний маршрут 15.12 Дороги та транспорт У Харкові тролейбуси на Салтівку змінять маршрути 14.12 Дороги та транспорт У Харкові деякі тролейбуси змінять маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 