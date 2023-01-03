Харківський тролейбус змінить маршрут з восьмої вечора у вівторок

Про зміну маршруту тролейбусу на дві години сьогодні, 3 січня, поінформували у харківському Департаменті інфраструктури
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
1888 року стався прорив у мистецтві пиття: Марвін Стоун із Вашингтона запатентував соломинку для коктейлів.
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