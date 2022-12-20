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20.12.2022  12:06   Рита Парфенова

У Харкові тролейбус повернувся на довоєнний маршрут

З 19 грудня тролейбус №55 подовжив шлях прямування по пр. Жуковського до розворотного кола «Пр. Жуковського (сел. Жуковського)».


gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті інфраструктури міськради, це зробили для покращення пасажирських перевезень мешканців сел. Жуковського.

Тепер тролейбус №55 курсує так:

  • розворотне коло  «Пр. Жуковського»
  • пр. Жуковського
  • вул. Академіка Проскури
  • вул. Чкалова
  • вул. Лісопаркова
  • Харківське шосе
  • вул. Сумська
  • пл. Конституції (у зворотному напрямку: вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська і далі за маршрутом).

Розклад руху:

  • перше відправлення з пл. Конституції - о 5:10, із сел. Жуковського (біля церкви) – о 5:55;
  • останнє - о 20:35 з пл. Конституції та  21:19 із сел. Жуковського.

Нагадаємо, тролейбус №55 з автономним ходом почав курсувати між селищем Жуковського та площею Конституції з жовтня 2021 року, у зв'язку з чим було скасовано тролейбус №17.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, троллейбус, харьков
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