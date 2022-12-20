20.12.2022 12:06 Рита Парфенова

У Харкові тролейбус повернувся на довоєнний маршрут

З 19 грудня тролейбус №55 подовжив шлях прямування по пр. Жуковського до розворотного кола «Пр. Жуковського (сел. Жуковського)».



gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті інфраструктури міськради, це зробили для покращення пасажирських перевезень мешканців сел. Жуковського.



Тепер тролейбус №55 курсує так:

розворотне коло «Пр. Жуковського»

пр. Жуковського

вул. Академіка Проскури

вул. Чкалова

вул. Лісопаркова

Харківське шосе

вул. Сумська

пл. Конституції (у зворотному напрямку: вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська і далі за маршрутом).

Розклад руху:

перше відправлення з пл. Конституції - о 5:10, із сел. Жуковського (біля церкви) – о 5:55;

останнє - о 20:35 з пл. Конституції та 21:19 із сел. Жуковського.

Нагадаємо, тролейбус №55 з автономним ходом почав курсувати між селищем Жуковського та площею Конституції з жовтня 2021 року, у зв'язку з чим було скасовано тролейбус №17.