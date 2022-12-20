У Харкові тролейбус повернувся на довоєнний маршрут

З 19 грудня тролейбус №55 подовжив шлях прямування по пр. Жуковського до розворотного кола «Пр. Жуковського (сел. Жуковського)».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті інфраструктури міськради, це зробили для покращення пасажирських перевезень мешканців сел. Жуковського.
Тепер тролейбус №55 курсує так:
Розклад руху:
Нагадаємо, тролейбус №55 з автономним ходом почав курсувати між селищем Жуковського та площею Конституції з жовтня 2021 року, у зв'язку з чим було скасовано тролейбус №17.
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