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02.10.2021  18:23   Дмитрий Колоней

Прощай, 17-й троллейбус: в Харькове вводится новый маршрут из центра города

В Харькове появится 55-й троллейбусный маршрут на поселок Жуковского.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, троллейбус №55 с автономным ходом начнет курсировать между поселком Жуковского и площадью Конституции, а троллейбус №17 будет отменен.
 
Маршрут движения троллейбуса №55: пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова - ул. Лесопарковская - ул. Рудика - ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции (в обратном направлении: пер. Спартаковский - ул. Университетская - пер. Мечникова).
 
Троллейбус будет делать такие остановки:
 
в направлении пл. Конституции: пос. Жуковского, пер. Физкультурный, ул. Фестивальная, пр. Жуковского, ул. Продольная, Литвиновка, ул. Чкалова, Харьковский авиационный институт, ул. Старошишковская, ул. Рудика, Померки, Мемориал Славы, Велоцентр, Сокольники, Детская железная дорога, Парк им. Горького, ул. Олеся Гончара, ул. Маяковского, ул. Сумская (ст.м. «Университет»), Сад им. Шевченко, Дом «Саламандра», пл. Конституции;
 
в направлении пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм): пл. Конституции, Театр оперы и балета им. Лысенко, ул. Сумская, ул. Маяковского, ул. Олеся Гончара, Парк им. Горького, пл. Первого Мая, Детская железная дорога, Сокольники, Велоцентр, Померки, ул. Рудика, ул. Старошишковская, Харьковский авиационный институт, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, Литвиновка, ул. Продольная, пр. Жуковского, ул. Фестивальная, пер. Физкультурный, пос. Жуковского.
 
Также с 4 октября прекращает работу троллейбусный маршрут №17 «ул. Рудика - пл. Конституции».
 
Троллейбус №55, в отличие от троллейбуса №17, будет делать остановки на ул. Чкалова и ул. Лесопарковской по направлению в центр города на противоположной стороне этих улиц. 
 
Кроме того, вводится в действие новый остановочный пункт «Померки», расположенный на перекрестке ул. Рудика - ул. Коммуны - Померки (на повороте в медицинские учреждения), через который будет проезжать троллейбус №55. 
 
 
Из поселка Жуковского троллейбус будет курсировать с 5:42 до 22:16, а с пл. Конституции - с 5:00 до 21:34. 
 
Напомним, ранее мы писали о новых троллейбусных маршрутах на Пятихатки, Рогань и "Горизонт"
Источник:   Горсовет
 Тэги:  новый маршрут, троллейбус 55, харьков, троллейбус 17, поселок жуковского, центр города, площадь конституции, рудика, отмена
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