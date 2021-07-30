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30.07.2021  11:31   

На Рогань запустили два троллейбусных маршрута

На Роганский жилмассив пустили 2 новых троллейбусных маршрута - 51, 52, которые смогут разгрузить пассажиропоток.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, с 30 июля в Харькове запускаются новые троллейбусные маршруты:
  • №51: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (нечетная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «Ул. Зубарева».
  • №52: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (четная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «759-й микрорайон».
На маршрутах будут работать троллейбусы PTS с автономным ходом. 
 
На данный момент на маршрутах работает 5 единиц техники. Интервал движения будет составлять 15-20 минут. С сентября на маршруты выйдут ещеещё 3 троллейбуса. По ул. Роганской они будут идти под сетью, а далее на автономном ходу.
 
В Департаменте инфраструктуры заявили, что данные троллейбусы не являются альтернативой действующим маршрутным автобусам и троллейбусам. Цель запуска данных маршрутов - разгрузить пассажиропоток в микрорайоне Рогань.
 
С просьбой добавить маршруты к окружной к руководителю города Игорю Терехову обратились жители Роганского жилмассива.
 
В Департаменте также отметили, что ранее планировалось проложить там контактную сеть, однако, с приобретением новых троллейбусов на автономном ходу, от этой затеи отказались. 
 
Напомним, появился график движения новых троллейбусных маршрутов №№51, 52.
 

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Тэги:  харьков, троллейбус
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