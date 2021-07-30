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30.07.2021  11:11   

Поваленные деревья, и поврежденные крыши: спасатели ликвидировали последствия стихии на Харьковщине

Перекрытые дороги, сломанные деревья и кровли домов, такую картину могли наблюдать жители в Изюмском и Лозовском районах Харьковской области.

Шквальный ветер на Харьковщине повалил деревья. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Ненастье бушевало в пгт. Савинцы Изюмского района. Из-за порывов ветра были повалены деревья на проезжую часть, частично заблокировав движение автомобилей.
 
Еще одно дерево, во время непогоды, повредило кровлю жилого дома в Лозовском районе села Мыловка по улице Мира.
 
Результат шквального ветра ликвидировали спасатели ГСЧС. К счастью все происшествия закончились  без пострадавших.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о сильном ливне, затопившем Купянский район      
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, стихия, шквалы
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