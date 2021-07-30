Поваленные деревья, и поврежденные крыши: спасатели ликвидировали последствия стихии на Харьковщине

Перекрытые дороги, сломанные деревья и кровли домов, такую картину могли наблюдать жители в Изюмском и Лозовском районах Харьковской области.
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Звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.
Сегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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