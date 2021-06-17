17.06.2021 08:42

Сильный ливень затопил село под Харьковом (ФОТО)

Жителям пришлось обращаться за помощью к ГСЧС.

В среду, 16 июня, в Купянском районе Харьковской области прошел сильный ливень, который затопил частные домохозяйства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Особенно пострадал поселок Друречная. После сильного ливня с окружающих полей к домам начали стекать большие потоки воды и грязи.

26 дворов на улице Патризанской оказались подтопленными. Уровень воды местами достигал 30 см.

На помощь позвали сотрудников ГСЧС, чтобы немедленно отвести воду от домов и предотвратить значительный ущерб.





Семь сотрудников ГСЧС применили мотопомпу для откачки воды из дренажной канавы и проводили работы по отводу потоков воды от домовладений путем образования новых каналов.

Также в ликвидации последствий непогоды принимали участие работники коммунальной службы и местного сельскохозяйственного предприятия. Воду откачивали мотопомпа коммунальщиков и 2 мотопомпы сельскохозяйственного предприятия.



Совместными действями действиям удалось за несколько часов полностью отвести воду и не допустить нанесения ущерба имуществу.

Напомним, 10 июня после сильного ливня в Изюме, спасатели восемь часов откачивали воду из трех подтопленных частных домов на ул. Муравской. Чрезвычайники с помощью мотопомпы и автоцистерны откачали на территории частных домовладений больше 5 тыс. кубометров воды.



