Сильный ливень затопил село под Харьковом (ФОТО)

Жителям пришлось обращаться за помощью к ГСЧС.
В среду, 16 июня, в Купянском районе Харьковской области прошел сильный ливень, который затопил частные домохозяйства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Особенно пострадал поселок Друречная. После сильного ливня с окружающих полей к домам начали стекать большие потоки воды и грязи.
26 дворов на улице Патризанской оказались подтопленными. Уровень воды местами достигал 30 см.
На помощь позвали сотрудников ГСЧС, чтобы немедленно отвести воду от домов и предотвратить значительный ущерб.
Семь сотрудников ГСЧС применили мотопомпу для откачки воды из дренажной канавы и проводили работы по отводу потоков воды от домовладений путем образования новых каналов.
Также в ликвидации последствий непогоды принимали участие работники коммунальной службы и местного сельскохозяйственного предприятия. Воду откачивали мотопомпа коммунальщиков и 2 мотопомпы сельскохозяйственного предприятия.
Совместными действями действиям удалось за несколько часов полностью отвести воду и не допустить нанесения ущерба имуществу.
Напомним, 10 июня после сильного ливня в Изюме, спасатели восемь часов откачивали воду из трех подтопленных частных домов на ул. Муравской. Чрезвычайники с помощью мотопомпы и автоцистерны откачали на территории частных домовладений больше 5 тыс. кубометров воды.
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