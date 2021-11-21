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21.11.2021  15:50   Виталий Хиневич

Египет прибывает во власти песчаной бури (видео)

Непогода накрыла побережье Средиземного моря.

Ливни в Египте
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Отмечается, что с 20 ноября в Египте бушует песчаная буря.
 
 
Кроме этого в некоторых провинциях из-за сильных ливней и ураганов не работают учебные заведения. 
 

 
Очаг ненастья расположился в 90 километров от Каира.
 
Из-за сильных осадков ушли под воду автомобили, продуктовые магазины и другие объекты инфраструктуры. 
 

Напомним, 20 ноября в Украине гору Поп Иван Черногорский усыпало снегом, толщина покрова составила 1 метр.

Источник:   Апостроф
 Тэги:  погода, ливень, египет, харьков
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