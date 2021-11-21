Египет прибывает во власти песчаной бури (видео)

Непогода накрыла побережье Средиземного моря.
Напомним, 20 ноября в Украине гору Поп Иван Черногорский усыпало снегом, толщина покрова составила 1 метр.
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Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Лучше оценить их позднее, на свежую голову. Кроме того, будьте осторожнее с деньгами – избегайте крупных покупок и следите за кошельком.
В городе ожидается теплая погода, но вместе с тем дождливая и ветреная.
21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы.
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