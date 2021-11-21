21.11.2021 15:50 Виталий Хиневич

Египет прибывает во власти песчаной бури (видео)

Непогода накрыла побережье Средиземного моря.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что с 20 ноября в Египте бушует песчаная буря.

Кроме этого в некоторых провинциях из-за сильных ливней и ураганов не работают учебные заведения.

Очаг ненастья расположился в 90 километров от Каира.

Из-за сильных осадков ушли под воду автомобили, продуктовые магазины и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, 20 ноября в Украине гору Поп Иван Черногорский усыпало снегом, толщина покрова составила 1 метр.