21.11.2021 15:15 Виталий Хиневич

Телесные повреждения, побитая посуда и уголовные дела: ночью в Харькове произошли потасовки

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий возле харьковских заведений общепита.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 21 ноября около 1:25 по улице Сумской произошла драка в ресторане с порчей имущества заведения.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и оперативно-следственная группа.

На данный момент устанавливаются лица причастные к беспорядку, заявлений в полицию от пострадавших не поступало.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 296 Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или до 4 лет тюремного заключения.

Схожий случай произошел на площади Павловской. Информация о конфликте поступила к правоохранительным органам около 03:54. К месту происшествия прибыли полицейские.

В ходе выяснения случившихся обстоятельств, 22-летний парень оказал сопротивления сотрудникам полиции и нанес телесные повреждения одному из них.

Следователи открыли уголовное дело согласно части 2 статьи 296 и части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, 16-летнего подростка, который летом этого года на Новых Домах избил 14-летнюю девушку, признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Ему назначено максимальное наказание – 120 часов общественных работ.