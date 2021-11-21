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21.11.2021  15:15   Виталий Хиневич

Телесные повреждения, побитая посуда и уголовные дела: ночью в Харькове произошли потасовки

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий возле харьковских заведений общепита.

В Харькове произошли потасовки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 21 ноября около 1:25 по улице Сумской произошла драка в ресторане с порчей имущества заведения.
 
 На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и оперативно-следственная группа.
 
На данный момент устанавливаются лица причастные к беспорядку, заявлений в полицию от пострадавших не поступало.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 296 Уголовного кодекса Украины. 
 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или до 4 лет тюремного заключения.
 
Схожий случай произошел на площади Павловской. Информация о конфликте поступила к правоохранительным органам около 03:54. К месту происшествия прибыли полицейские. 
 
В ходе выяснения  случившихся обстоятельств, 22-летний парень оказал сопротивления сотрудникам полиции и нанес телесные повреждения одному из них. 
 
Следователи открыли уголовное дело согласно части 2 статьи 296 и части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
 
Напомним, 16-летнего подростка, который летом этого года на Новых Домах избил 14-летнюю девушку, признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Ему назначено максимальное наказание – 120 часов общественных работ.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, драка, харьков
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