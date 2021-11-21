21.11.2021 15:15 Виталий Хиневич
Телесные повреждения, побитая посуда и уголовные дела: ночью в Харькове произошли потасовки
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий возле харьковских заведений общепита.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 21 ноября около 1:25 по улице Сумской произошла драка в ресторане с порчей имущества заведения.
На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и оперативно-следственная группа.
На данный момент устанавливаются лица причастные к беспорядку, заявлений в полицию от пострадавших не поступало.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 296 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или до 4 лет тюремного заключения.
Схожий случай произошел на площади Павловской. Информация о конфликте поступила к правоохранительным органам около 03:54. К месту происшествия прибыли полицейские.
В ходе выяснения случившихся обстоятельств, 22-летний парень оказал сопротивления сотрудникам полиции и нанес телесные повреждения одному из них.
Следователи открыли уголовное дело согласно части 2 статьи 296 и части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Напомним, 16-летнего подростка, который летом этого года на Новых Домах избил
14-летнюю девушку, признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Ему назначено максимальное наказание – 120 часов общественных работ.
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