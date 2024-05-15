У Харкові неповнолітні побили батька з сином

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, ввечері 28 березня 2024 року біля одного з торгових центрів Харкова двоє 16-річних хлопців зневажливо образили та побили чоловіка і його 15-річного сина.

За даними слідства, неповнолітні безпідставно спровокували словесний конфлікт з чоловіком і його сином, використовуючи нецензурну лайку. Причиною "сварки" стала відмова чоловіка дати хлопцям цигарку. Відчувши свою "зверхність", зловмисники почали бити потерпілих, від чого ті впали на землю. Скориставшись безпорадним станом батька і сина, нападники продовжили завдавати ударів по тулубу.

Наразі Київською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з неповнолітніх за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Другий неповнолітній перебуває за кордоном. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова йому повідомлено про підозру заочно за ч. 2 ст. 296 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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