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15.05.2024  12:55   Рита Парфенова

У Харкові неповнолітні побили батька з сином

Неповнолітні зловмисники постануть перед судом за побиття людей

Неповнолітні зловмисники постануть перед судом за побиття людей

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, ввечері 28 березня 2024 року біля одного з торгових центрів Харкова двоє 16-річних хлопців зневажливо образили та побили чоловіка і його 15-річного сина.
 
За даними слідства, неповнолітні безпідставно спровокували словесний конфлікт з чоловіком і його сином, використовуючи нецензурну лайку. Причиною "сварки" стала відмова чоловіка дати хлопцям цигарку. Відчувши свою "зверхність", зловмисники почали бити потерпілих, від чого ті впали на землю. Скориставшись безпорадним станом батька і сина, нападники продовжили завдавати ударів по тулубу.
 
Наразі Київською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з неповнолітніх за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді Харкова.
 
Другий неповнолітній перебуває за кордоном. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова йому повідомлено про підозру заочно за ч. 2 ст. 296 КК України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про подробиці цієї бійки біля одного з торгових центрів міста Харкова.
Тэги:  драка, суд, харків, хуліганство
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