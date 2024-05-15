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15.05.2024  13:00   

Ворог обстріляв селище Мала Данилівка: є постраждалі та руйнування

Внаслідок обстрілів керованими бомбами поранення отримали цивільні громадяни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу діста-ли поранення три цивільні жінки і чоловік. Всі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджено будівлю гур-тожитку та амбулаторію. 
 
Під ворожий вогонь вкотре потрапив Куп’янськ. Внаслідок обстрілу центральної частини міста поранення отри-мала 33-річна місцева мешканка. Потерпілу доправили до лікарні.
 
 
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 
 
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінально-го кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби військові російської федерації гатили по мирним мешканцям Харківщини з РСЗВ, авіації, артилерії, обстрілювали з дронів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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