Ворог обстріляв селище Мала Данилівка: є постраждалі та руйнування

Внаслідок обстрілів керованими бомбами поранення отримали цивільні громадяни.
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Постарайтеся не пускати образи в серці – вони можуть бути глибокими і залишити довгий слід. Зате якщо зосередитися на позитивних моментах і не зважати на прикрі дрібниці, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, проте опадів не передбачається.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
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