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15.05.2024  13:46   Рита Парфенова

Наслідки ворожих обстрілів ліквідують комунальники Харкова

Комунальники усувають наслідки обстрілів у Шевченківському районі Харкова

ліквідація наслідків обстрілу харків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Шевченківському районі фахівці КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківблагоустрій» працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

ліквідація наслідків обстрілу харків

Зокрема, комунальники закривають пошкоджені віконні контури, прибирають віконні рами, скло, гілля та габаритне сміття.

ліквідація наслідків обстрілу харків

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Раніше РЕДПОСТ писав, про наслідки авіаудару по цивільній інфраструктурі відразу Шевченківського району Харкова.

ліквідація наслідків обстрілу харків\

ліквідація наслідків обстрілу харків

 

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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