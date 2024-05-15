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15.05.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Енергетики представили оновлені графіки відключення світла у Харківській області

Представлені оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 16 по 20 травня, передає РЕДПОСТ .

 
В АТ «Харьковобленерго» представили таблицу. Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. 
 
Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
 
 
За посиланням вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова оновили 1,5 кілометра комунікацій.
 
Тэги:  жкг, харків
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