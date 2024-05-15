    
Главная Новини Харкова Армія На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення - Генеральний штаб ЗСУ
15.05.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення - Генеральний штаб ЗСУ

Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються.
 
На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, вісім з яких спричинив ворог.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Надзвичайні події Харків'янка агітувала приєднати тимчасово окуповані території до рф: СБУ завершила розслідування щодо пропагандистки 15.05 ЖКГ Наслідки ворожих обстрілів ліквідують комунальники Харкова 15.05 Надзвичайні події Ворог обстріляв селище Мала Данилівка: є постраждалі та руйнування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 