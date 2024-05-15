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15.05.2024  09:15   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 15 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, вісім з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 8 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові:

  • Ізюмський район, с. Борова: найбільша за площею пожежа в лісовому масиві – горіла лісова підстилка на площі 8 га;
  • Харківський район: пожежі в екосистемах гасили в с. Козача Лопань та біля харківської кільцевої дороги;
  • Слобідський район м. Харкова: також фіксували пожежі в екосистемах;
  • Шевченківський район м. Харкова: горіли дачний будинок, 15 приватних гаражів та 4 автомобілі.

Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Вдень ворог завдав масованих ударів по житловим кварталам Харкова КАБами:

  • Одна з бомб влучила у житлову 20-поверхівку, спричинивши руйнацію конструкцій будівлі.
  • Постраждало 18 людей.

Загалом протягом доби з 14 по 15 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів, з яких:

  • 35 – на ліквідацію пожеж, з яких 8 спричинили ворожі обстріли;
  • 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 8 – виїзди на перевірку після обстрілів;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

Евакуація населення

  • Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів.
  • У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС.
  • Від початку активних дій ворога евакуйовано понад 7500 жителів, зокрема понад 760 дітей.

Піротехнічні підрозділи ДСНС

  • Вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби військові російської федерації гатили по мирним мешканцям Харківщини з РСЗВ, авіації, артилерії, обстрілювали з дронів.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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