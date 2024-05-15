Харківщина на ранок 15 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, вісім з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 8 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові:
Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.
Вдень ворог завдав масованих ударів по житловим кварталам Харкова КАБами:
Загалом протягом доби з 14 по 15 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів, з яких:
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