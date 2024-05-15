15.05.2024 08:35 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 15 травня

Минулої доби військові російської федерації гатили по мирним мешканцям Харківщини з РСЗВ, авіації, артилерії, обстрілювали з дронів.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні громадяни. Серед поранених – четверо дітей. Від ворожого обстрілу також постраждали двоє поліцейських, які несли службу на блокпосту в Куп’янському районі.

Зафіксовані руйнування:

Харків . 14 травня військові російської федерації завдали по місту авіаудари керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Внаслідок атаки російських варварів поранені 24 цивільних громадян, у тому числі четверо дітей: дівчата 8, 12 років, хлопці 12, 13 років. Пошкоджені багатоквартирні будинки з офісними приміщеннями та іншими закладами, автомобільні гаражі, будівля підприємства, приватні домоволодіння, приватні автомобілі.

. 14 травня військові російської федерації завдали по місту авіаудари керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Внаслідок атаки російських варварів поранені 24 цивільних громадян, у тому числі четверо дітей: дівчата 8, 12 років, хлопці 12, 13 років. Пошкоджені багатоквартирні будинки з офісними приміщеннями та іншими закладами, автомобільні гаражі, будівля підприємства, приватні домоволодіння, приватні автомобілі. Вовчанськ . 14 травня російські військові протягом доби обстрілювали місто з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, палали пожежі в житлових забудовах. Загинула цивільна жінка. Загинула жінка, 1944 року народження. Ще одна жінка, 1959 р.н., поранена.

. 14 травня російські військові протягом доби обстрілювали місто з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, палали пожежі в житлових забудовах. Загинула цивільна жінка. Загинула жінка, 1944 року народження. Ще одна жінка, 1959 р.н., поранена. Рубіжне . 14 травня внаслідок ворожого обстрілу зруйновано будинок, сталася пожежа, потерпілих немає.

. 14 травня внаслідок ворожого обстрілу зруйновано будинок, сталася пожежа, потерпілих немає. Гатище . 14 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік.

. 14 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік. Стариця. 14 травня надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що росіяни застрелили цивільного чоловіка 1977 р.н.

Лиман . 14 травня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будики та господарчі споруди.

. 14 травня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будики та господарчі споруди. Рубіжне . 14 травня окупанти протягом доби обстрілювали місто з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих атак дістали поранення двоє цивільних громадян. Зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння.

. 14 травня окупанти протягом доби обстрілювали місто з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих атак дістали поранення двоє цивільних громадян. Зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння. Куп’янськ . 14 травня о 13:00 під час обстрілу дроном «Ланцет» травмовано двох поліцейських.

. 14 травня о 13:00 під час обстрілу дроном «Ланцет» травмовано двох поліцейських. Липці. 14 травня о 13:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ, КАБ горіли приватні домоволодіння, пошкоджені та вщент зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.

Слобожанське . 14 травня о 17:00 внаслідок авіаудару КАБами пошкоджено приватне домоволодіння.

. 14 травня о 17:00 внаслідок авіаудару КАБами пошкоджено приватне домоволодіння. Борова. 14 травня об 11:20 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо» пошкоджено приватні домоволодіння.

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