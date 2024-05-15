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15.05.2024  08:35   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 15 травня

Минулої доби військові російської федерації гатили по мирним мешканцям Харківщини з РСЗВ, авіації, артилерії, обстрілювали з дронів.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні громадяни. Серед поранених – четверо дітей. Від ворожого обстрілу також постраждали двоє поліцейських, які несли службу на блокпосту в Куп’янському районі.

Зафіксовані руйнування:

  • Харків. 14 травня військові російської федерації завдали по місту авіаудари керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Внаслідок атаки російських варварів поранені 24 цивільних громадян, у тому числі четверо дітей: дівчата 8, 12 років, хлопці 12, 13 років. Пошкоджені багатоквартирні будинки з офісними приміщеннями та іншими закладами, автомобільні гаражі, будівля підприємства, приватні домоволодіння, приватні автомобілі.
  • Вовчанськ. 14 травня російські військові протягом доби обстрілювали місто з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, палали пожежі в житлових забудовах. Загинула цивільна жінка. Загинула жінка, 1944 року народження. Ще одна жінка, 1959 р.н., поранена.
  • Рубіжне. 14 травня внаслідок ворожого обстрілу зруйновано будинок, сталася пожежа,  потерпілих немає.
  • Гатище. 14 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік.
  • Стариця. 14 травня надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що росіяни застрелили цивільного чоловіка 1977 р.н.
  • Лиман. 14 травня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будики та господарчі споруди.
  • Рубіжне. 14 травня окупанти протягом доби обстрілювали місто з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих атак дістали поранення двоє цивільних громадян. Зруйновані та пошкоджені  приватні домоволодіння.
  • Куп’янськ. 14 травня о 13:00  під час обстрілу дроном «Ланцет» травмовано двох поліцейських.
  • Липці. 14 травня о 13:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ, КАБ горіли приватні домоволодіння, пошкоджені та вщент зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.
  • Слобожанське. 14 травня о 17:00 внаслідок авіаудару КАБами пошкоджено приватне домоволодіння.
  • Борова. 14 травня об 11:20 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо» пошкоджено приватні домоволодіння.
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Раніше РЕДПОСТ писав, про наслідки авіаудару по цивільній інфраструктурі відразу Шевченківського району Харкова.


 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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